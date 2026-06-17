Valentina Valiente capítulo 74: ¡Valentina deja sus problemas atrás y brilla en su sesión de fotos!

Valentina atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida personal. Los problemas que viene enfrentando con Alejandro han comenzado a afectarla emocionalmente, al punto de que durante su esperada sesión de fotos para el lanzamiento de su carrera musical lucía desconectada.

La situación no pasó desapercibida para el equipo de trabajo. Mientras avanzaba la producción, Rita notó que algo no estaba bien y decidió intervenir para ayudarla a recuperar la concentración. “Valentina, ¿qué te pasa? Estás como ida, no estás acá, ¿dónde estás? La cámara no miente. Estás sin brillo, estás apagada”, le dijo preocupada al notar que la cantante no estaba dando el cien por ciento.

Sin embargo, las palabras tuvieron un efecto inesperado. Lejos de derrumbarse, Valentina recordó todo lo que ha luchado para llegar hasta ese momento y dejó claro que no estaba dispuesta a desperdiciar la oportunidad que tanto había esperado. “¿Estás tratando de decir que no puedo hacer bien mi trabajo por Alejandro? Te voy a demostrar que no, porque esta es una oportunidad que yo no voy a perder”, respondió con firmeza.

La reacción sorprendió a Rita, quien inmediatamente reconoció la actitud que siempre ha caracterizado a la joven artista. “Esa es mi chica valiente”, le dijo antes de retomar la sesión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!