Valentina Valiente capítulo 74: ¡Ximena encara a Alejandro por la caída de Macarena!
La tensión entre Valentina y Macarena sigue creciendo y ahora una nueva persona decidió intervenir. Ximena, una de las amigas más cercanas de Macarena, llegó hasta la casa de Alejandro para exigir explicaciones por lo ocurrido entre ambas jóvenes.
Visiblemente indignada, Ximena no dudó en responsabilizar a Valentina por la caída que sufrió Macarena. Según su versión, la cantante habría empujado a la hija de Frida, poniendo en riesgo su delicado proceso de recuperación. “Tu noviecita empujó a Macarena al suelo”, le reclamó apenas lo vio. Además, recordó que su amiga continúa recuperándose de la grave lesión que sufrió en la pierna”, agregó, completamente alterada.
Sin embargo, Alejandro no tardó en defender a Valentina. Lejos de creer la versión de Ximena, aseguró que la joven sería incapaz de actuar con violencia. “Valentina no sería incapaz de hacer algo así”, respondió intentando poner calma a la situación. Pero Ximena no estaba dispuesta a escuchar razones. Convencida de que Valentina actuó de manera agresiva, continuó elevando el tono de la discusión y lanzó fuertes comentarios contra ella.
La situación se volvió cada vez más incómoda cuando Ximena comenzó a insultar a Valentina y a cuestionar las decisiones de Alejandro. Cansado de los ataques, él decidió poner un límite y le pidió que abandonara la casa. “Te pido por favor que te retires”, le dijo con firmeza, dejando claro que no permitiría que siguiera hablando de esa manera de su pareja.
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