Valentina Valiente capítulo 77: ¡Alejandro y Valentina se reconcilian, pero él oculta su encuentro con Bárbara!
Alejandro y Valentina protagonizaron un esperado momento de reconciliación luego de atravesar días marcados por la desconfianza. En medio del reencuentro, Valentina le pidió a Alejandro que, a partir de ahora, ambos mantengan la sinceridad como base de su relación y que no oculten nada que pueda afectar su vínculo.
“Yo no puedo vivir sin ti, Valentina, no quiero vivir sin ti”, expresó Alejandro, dejando en claro la intensidad de sus sentimientos y su deseo de no perderla. El momento estuvo cargado de emoción, con declaraciones que reforzaron la conexión entre ambos, quienes decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.
Valentina, buscando fortalecer la confianza, le preguntó directamente si había algo que quisiera decirle o confesarle, apostando por una relación más transparente.
Sin embargo, Alejandro tomó la decisión de no mencionar su reciente encuentro con Bárbara, optando por guardar ese episodio en silencio.
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