Valentina Valiente capítulo 77: ¡Dolores se reencuentra con Eucebio tras varios años sin verse!
La jornada de Dolores dio un giro inesperado cuando, mientras atendía su puesto de comida, recibió la visita de un cliente que despertó su curiosidad desde el primer momento.
Entre elogios a la tradición del emoliente y recuerdos de la Lima antigua, la conversación tomó un tono nostálgico, resaltando el valor cultural de su oficio. “Usted conserva nuestra historia, señora”, fue parte del reconocimiento que recibió Dolores, quien no esperaba que su trabajo fuera visto desde una perspectiva tan profunda.
Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando el hombre reveló su identidad: Eucebio, un viejo amigo de su pasado. El reencuentro dejó a Dolores visiblemente emocionada, recordando que habían pasado varios años desde la última vez que compartieron un momento juntos.
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