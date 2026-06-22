Valentina Valiente capítulo 77: ¡Frida se disculpa con Lupe tras acusaciones y reconoce que se equivocó!

Tras la fuerte discusión que sostuvo con Lupe, Frida decidió dar un paso atrás y reconocer que sus palabras estuvieron fuera de lugar, generando un momento incómodo entre ambas.

Frida se acercó para pedir disculpas y admitir que no debió insinuar cosas sin pruebas. “No he debido decir lo que dije, he dejado muy mal a mi esposo, retiro lo dicho y te pido una disculpa”, expresó. Sin embargo, la respuesta de Lupe fue firme y honesta, dejando claro el impacto que tuvieron las acusaciones en su contra.

“Agradezco sus disculpas señora, para ser sincera, me ofendió mucho lo que usted me dijo. No soy de las mujeres que usan a los hombres para conseguir lo que quieren”, respondió Lupe, marcando su posición.

El encuentro dejó en evidencia la tensión acumulada entre ambas, aunque Frida intentó mostrarse conciliadora tras haber sido confrontada por Don Edmundo, quien le pidió enmendar la situación.

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