Valentina Valiente capítulo 77: ¡Rocky y Rita oficializan su relación tras emotiva conversación!

Rocky y Rita protagonizaron un momento clave en su historia tras una conversación honesta que terminó por aclarar sus sentimientos. Todo inició luego de una tensión entre ambos, cuando Rita cuestionó la manera en que Rocky la había presentado, lo que generó incomodidad en la relación.

En medio del diálogo, ambos reconocieron sus errores y la falta de claridad al expresar lo que sentían, lo que permitió que la conversación tomara un rumbo más sincero. “Eres buena onda, eres gracioso y lindo… sí, me gustas”, expresó Rita, marcando el inicio de un giro importante en su vínculo.

Rocky, emocionado, también dejó en claro sus sentimientos, confirmando que la conexión entre ambos era mutua. Finalmente, la pareja decidió dar un paso más y formalizar su relación, aceptando iniciar una etapa como novios.

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