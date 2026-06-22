Valentina Valiente capítulo 77: ¡Wilfredo acepta la propuesta de matrimonio de Elsa!

Wilfredo y Elsa vivieron un momento inesperado y lleno de emoción luego de que la historia diera un giro completamente inesperado en su relación. Tras haber rechazado una primera propuesta de matrimonio, Elsa sorprendió a todos al ser ella quien decidió tomar la iniciativa y pedirle a Wilfredo que se casara con ella.

“Sí quiero ser tu esposo”, respondió Wilfredo entre emoción, confirmando así su decisión de dar este importante paso en la relación. El momento estuvo cargado de sentimientos encontrados. En medio de la emoción, Wilfredo incluso reaccionó con humor al pedir su anillo de compromiso, lo que generó sonrisas entre los presentes. Finalmente, la pareja selló su compromiso ante la alegría de todos, marcando el inicio de una nueva etapa juntos.

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