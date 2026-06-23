Valentina Valiente capítulo 78: ¡Brisa sorprende a Ximena al decirle que se irá a India por 6 meses!
Luego de atravesar un complicado momento sentimental, Brisa decidió dar un giro radical a su vida y optó por alejarse de Lima para reencontrarse consigo misma.
Con una taza de té y unas galletas preparadas especialmente para recibir a Ximena, Brisa le confesó la noticia que tenía guardada. “Me voy a la India”, le dijo con tranquilidad, dejando a su amiga completamente desconcertada. Ximena pensó que se trataba de una broma, sin embargo, la joven explicó que viajará a Mumbai para realizar un profesorado de yoga, una experiencia que considera única y que no podría vivir de la misma manera en Perú.
La sorpresa fue aún mayor cuando reveló que permanecerá fuera del país seis meses, provocando la indignación de Ximena, quien no pudo ocultar su preocupación ante la idea de estar tanto tiempo separada de su amiga, pero sobretodo, compañera de trabajo.
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