Valentina Valiente capítulo 78: ¡Enemigos del proyecto de agua de San Jerónimo buscan ensuciar el nombre de Alejandro!
Mientras Alejandro y Valentina avanzan con el proyecto que beneficiaría a cientos de familias, quienes se enriquecen con la venta de agua comenzaron a mover sus fichas para impedirlo.
Preocupados por perder un negocio que les genera grandes ganancias, los hombres discutieron una nueva estrategia para detener la iniciativa. “La cosa está avanzando muy rápido. Si no nos ponemos moscas ahorita, esa gente nos va a atrasar”, advirtió uno de ellos.
La solución que plantearon fue atacar directamente a Alejandro. Convencidos de que todo el mundo tiene secretos, decidieron investigar a fondo al arquitecto y buscar cualquier información que pueda perjudicarlo. “Hay que encontrar algo turbio al arquitecto, al blanquinoso ese. Lo que sea. Es cuestión de investigar”, comentó uno de los sujetos. Para ello, recurrirán a un periodista conocido por conseguir información comprometedora a cualquier costo. “Dile a tu amigo que levante hasta la última piedra, pero que le encuentre algo al chico ese”, ordenaron.
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