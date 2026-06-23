Valentina Valiente capítulo 78: ¡Eusebio le confiensa su amor a Dolores tras años de silencio y ella lo rechaza en seco!

Eusebio regresa a la vida de Dolores con una confesión que cambia por completo el tono de su encuentro. Frente a su puesto de emoliente, él decide ser directo y le revela que, pese al paso de los años, nunca dejó de amarla.

“Dolores, el amor de mi vida… y lo sigues siendo”, le dice con sinceridad, explicando que las circunstancias del pasado, incluyendo la presencia de su difunto esposo Rómulo, impidieron que estuvieran juntos. Ahora, asegura que ambos están libres y que no quiere irse de este mundo sin haber intentado una última oportunidad.

Dolores, visiblemente incómoda, lo rechaza con firmeza. Le recuerda que no está en edad para “ridiculeces” y que su vida ya tiene un lugar definido, marcado por el amor que compartió con su esposo. Aunque Eusebio insiste con ternura, ella es clara: no puede corresponderle. Igualmente, Eusebio le pide mantener una amistad, pero Dolores lo descarta por respeto a la memoria de Rómulo.

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