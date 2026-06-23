Valentina Valiente capítulo 78: ¡Las gemelas sospechan que Macarena fue quien filtró el video de Valentina!

Tras la reciente filtración del video comprometedor de Valentina en el matrimonio de Edmundo, Lidia y Delia, conversan con preocupación sobre la situación al ser ellas quienes grabaron dicho video y temen que pueda salir a la luz en cualquier momento.

“Ya nos fregamos”, comenta Lidia, consciente de que la exposición del video podría traer graves consecuencias si Don Edmundo inicia una investigación. Las dudas aumentan cuando ambas intentan averiguar cómo se filtró el material. Ninguna admite haberlo compartido, pero las sospechas empiezan a crecer. “La única persona que vio este video, aparte de nosotras, fue la señorita Macarena”, recuerdan, intentando encontrar una explicación.

Aunque inicialmente creen que Macarena habría borrado la grabación, una inquietante posibilidad cambia todo: ¿y si solo la eliminó de sus teléfonos pero conservó una copia? Esta teoría refuerza la idea de que Macarena podría no ser quien aparenta ser y que aún tendría intenciones ocultas contra Valentina.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!