Valentina Valiente capítulo 78: ¡Macarena planea filtrar el video de “Borrachita Valiente” para acabar con Valentina!
El sueño musical de Valentina está cada vez más cerca de hacerse realidad al ir ganando popularidad en redes sociales gracias al éxito de “Baila Conmigo”, incluso llamando la atención del podcast Reinas del Son, donde las conductoras no dudaron en elogiarla y anunciar que muy pronto la tendrán como invitada.
Sin embargo, el ascenso de Valentina no es celebrado por todos. Macarena observa con rabia cómo la joven recibe cada vez más reconocimiento y no puede ocultar sus celos. “Ya tiene 15 mil seguidores la zarrapastrosa y la están anunciando como la gran estrella”, reclamó indignada.
Frida tampoco está dispuesta a permitir que Valentina siga ganando terreno y le sugirió a su hija actuar antes de que la situación se vuelva incontrolable. Fue entonces cuando Macarena recordó el video en el que Valentina aparece ebria cayendo a una piscina y tomó una decisión que podría cambiarlo todo. “Es hora que el público conozca a Borrachita Valiente”, sostuvo.
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