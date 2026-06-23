Valentina Valiente capítulo 78: ¡Valentina es humillada en el podcast “Reinas del son” por el video de “Borrachina Valiente”!

Lo que parecía una gran entrevista en el podcast “Reinas del Son” terminó convirtiéndose en un momento de humillación para Valentina. La joven respondía emocionada sobre su historia en la música cuando las conductoras sorprendieron al anunciar la reproducción de un video que acababa de llegar de forma anónima.

En las imágenes se observa una boda donde Valentina, afectada por el alcohol, pierde el equilibrio y cae a una piscina, escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras la proyección, las conductoras no dudaron en lanzar comentarios insinuantes y burlones, generando incomodidad en el set. Visiblemente afectada, Valentina expresó su rechazo a la exposición y decidió abandonar el programa en plena transmisión en vivo.

Mientras tanto, Frida y Macarena observaban la transmisión en directo y celebraban lo ocurrido. Macarena se mostró satisfecha con la difusión del video, mientras Frida reforzaba las burlas, calificando la reacción de Valentina como exagerada.

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