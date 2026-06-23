Valentina Valiente capítulo 78: ¡Valentina hace historia! “Baila Conmigo” la lleva a superar los 15 mil seguidores

Valentina continúa cosechando éxitos con su faceta musical. La joven artista quedó completamente sorprendida al descubrir que su comunidad digital no deja de crecer y que ya superó los 15 mil seguidores gracias al impacto de “Baila Conmigo”, su primer sencillo.

El gran momento que vive quedó reflejado durante una entrevista en Podcast Show, donde habló sobre el recibimiento que ha tenido su música y agradeció el respaldo del público. “Estoy muy bendecida, he tenido el apoyo de todas las personas. Lo he hecho con mucho cariño y estoy trabajando con Gilberto Pacheco”, comentó emocionada.

Valentina confesó que jamás imaginó que su debut tendría semejante acogida. “No pensé que iba a ser mi primera canción y de una ya un hit, pero agradezco mucho el apoyo del público”, expresó. Además, reveló que recibe mensajes de oyentes de Bolivia, Ecuador, Colombia y México, algo que la llena de ilusión.

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