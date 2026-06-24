Valentina Valiente capítulo 79: ¡Buscan el pasado de Alejandro para frenar su proyecto en San Jerónimo!

El proyecto de Alejandro y Valentina para llevar agua a San Jerónimo comienza a generar preocupación entre quienes se benefician económicamente de la falta de este servicio en la zona. Decididos a proteger su negocio, los comerciantes vinculados a la venta de agua iniciaron una búsqueda exhaustiva sobre el pasado de Alejandro, con la intención de encontrar algún escándalo que pueda perjudicar su imagen.

Sin embargo, los primeros resultados no fueron los que esperaban. Según la información obtenida, Alejandro cuenta con una sólida formación profesional como arquitecto, realizó estudios de especialización y ha trabajado en importantes instituciones.

Además, descubrieron que mantuvo una larga relación sentimental con una influencer y que actualmente se encuentra junto a Valentina Ramos, una de las principales impulsoras del proyecto en San Jerónimo. Pese a revisar distintos aspectos de su vida personal y profesional, no encontraron elementos comprometedores que les permitieran desacreditarlo públicamente.

No obstante, la investigación no terminó ahí. Los hombres centraron su atención en la salida de Alejandro de la Municipalidad de Altamira, convencidos de que detrás de ese episodio podría existir información que les ayude a perjudicarlo.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!