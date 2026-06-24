Valentina Valiente capítulo 79: ¡Difunden afiches contra Alejandro y buscan frenar el proyecto de agua para San Jerónimo!

El proyecto para llevar agua a San Jerónimo enfrenta su momento más complicado luego de que comenzaran a circular afiches con graves acusaciones contra Alejandro.

Los vecinos quedaron sorprendidos al leer información que lo señala como una persona vinculada a actos irregulares durante su paso por la municipalidad, generando dudas sobre sus verdaderas intenciones. Valentina no ocultó su indignación y recordó que la salida de Alejandro de la municipalidad ocurrió por negarse a respaldar prácticas con las que no estaba de acuerdo, por lo que considera injustas las acusaciones.

Aunque en un inicio Alejandro pensó que lo mejor era ignorar los ataques y concentrarse únicamente en el trabajo, su entorno le hizo ver que el silencio podría jugarle en contra. Por su parte, Valentina se mostró optimista y aseguró que la gente de San Jerónimo sabrá reconocer quiénes realmente están trabajando por el bienestar del barrio.

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