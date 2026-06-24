Valentina Valiente capítulo 79: ¡Edmundo descubre que encontrar al responsable del video de Valentina es casi imposible!

Edmundo continúa preocupado por las consecuencias que ha generado la difusión del video de Valentina y decide investigar quién estuvo detrás de la filtración.

Con la esperanza de encontrar al responsable, consulta con una persona especializada en el tema, buscando conocer si existe alguna forma de rastrear el origen del material que circuló por WhatsApp. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Le explicaron que identificar al autor de un mensaje de este tipo es extremadamente complicado, especialmente cuando no existe una denuncia formal ni una orden judicial de por medio.

Además, el experto señaló que, una vez que un archivo ha sido reenviado múltiples veces entre diferentes usuarios, seguir su rastro se vuelve prácticamente imposible. La situación se complica aún más porque quienes realizan estas acciones suelen tomar precauciones para ocultar su identidad, utilizando números prepago o cuentas creadas específicamente para no ser vinculadas a una persona real.

Según la explicación recibida, cualquier usuario puede crear una cuenta temporal asociada a un número anónimo y difundir contenido sin dejar pistas evidentes sobre su origen.

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