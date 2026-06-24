Valentina Valiente capítulo 79: ¡Gabriel se despide de Brisa con un emotivo mensaje antes de su viaje a la India!

La inesperada partida de Brisa a la India provocó un momento de emoción entre ella y Gabriel. Consciente de que quizá no tendría otra oportunidad, él decidió grabarle un mensaje de voz para despedirse.

En el audio, Gabriel reconoce que Brisa probablemente ya no quiere saber nada de él, pero aun así siente la necesidad de desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El joven le expresa sus mejores deseos y le deja claro que siempre podrá contar con él, incluso si ella prefiere mantener distancia.

Gabriel incluso confesó que nunca antes había tenido una amistad como la que construyó con Brisa y que conocerla se convirtió en una de las experiencias más valiosas de su vida. Sus palabras reflejan cuánto la extrañará y lo difícil que resulta aceptar que ella tomará un camino lejos de él.

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