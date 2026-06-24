Valentina Valiente capítulo 79: ¡Rita y Rocky escuchan por primera vez los latidos de su bebé!

La emoción invadió a Rita y Rocky durante la primera ecografía de su bebé, una cita médica que compartieron junto a Elsa y Jenny, quienes no quisieron perderse este importante momento familiar.

Aunque al inicio la imagen resultó difícil de interpretar para algunos, la especialista les explicó cada detalle que aparecía en la pantalla y les mostró el saco gestacional donde se desarrolla el embarazo. Entre bromas y comentarios llenos de ternura, Rocky intentó identificar a su futuro hijo en la ecografía, mientras todos observaban atentamente cada explicación de la doctora.

El momento más especial llegó cuando pudieron escuchar los latidos del corazón del bebé por primera vez, provocando una inmediata reacción de sorpresa y felicidad entre los presentes.

Rocky no pudo ocultar su emoción al escuchar el sonido que confirmaba que todo avanzaba favorablemente, celebrando con entusiasmo el crecimiento de su pequeño. Por su parte, Rita vivió la experiencia con profunda emoción, consciente de que se trata de uno de los primeros grandes recuerdos que construyen como familia.

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