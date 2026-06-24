Valentina Valiente capítulo 79: ¡Wilfredo revela la razón por la que no invitará a su familia a la boda!

Los preparativos de la boda llevaron a Elsa y Wilfredo a conversar sobre la lista de invitados. Al consultarle si pensaba invitar a algún familiar de Trujillo, Wilfredo sorprendió al asegurar que no tiene intención de convocar a nadie de su entorno más cercano.

Wilfredo recordó que atravesó una juventud complicada y que jamás encontró el apoyo que necesitaba, situación que lo llevó a tomar la decisión de dejar su ciudad natal y empezar de cero en Lima.

Incluso cuando Elsa le preguntó por amigos o personas importantes de aquella etapa, él dejó claro que prefiere mantener esa parte de su historia en el pasado.

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