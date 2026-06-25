Valentina Valiente capítulo 80: ¡Alejandro da la cara y desmiente las acusaciones de corrupción ante San Jerónimo!

Alejandro decidió enfrentar los rumores de frente luego de que unos afiches anónimos pusieran en duda su honestidad y generaran desconfianza entre los vecinos de San Jerónimo.

Lejos de evitar el tema, el arquitecto agradeció que los vecinos expresaran sus dudas y aprovechó el momento para aclarar que toda la información difundida en los volantes es completamente falsa. Valentina confirmó que sí trabajó en la municipalidad de Altamira, pero explicó que dejó el cargo porque no estaba de acuerdo con algunas decisiones del alcalde y no por presuntos actos de corrupción.

Además, Alejandro precisó que durante su gestión nunca se ejecutó ninguna obra ni se manejó dinero para construcciones, ya que su labor se limitó a elaborar planes urbanos para parques y un centro cultural. El arquitecto aseguró que quienes están detrás de estos afiches solo buscan dividir a los vecinos y frenar el proyecto que pretende llevar agua potable a San Jerónimo.

Aunque el ambiente seguía siendo tenso, algunos vecinos optaron por darle un voto de confianza y aseguraron que creerán en sus palabras mientras continúe actuando con claridad.

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