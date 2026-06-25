Valentina Valiente capítulo 80: ¡Bárbara aparece frente a Alejandro y Valentina!

Un inesperado encuentro podría cambiar el rumbo de la historia entre Alejandro y Valentina. Bárbara llegó hasta el edificio con la intención de devolver unas llaves que Alejandro había olvidado, sin imaginar que terminaría viéndose frente a frente con él.

Mientras el portero recibía el encargo, Gabriel, Alejandro y Valentina aparecieron en el lugar, provocando un momento de evidente tensión. Valentina observó la escena sin saber quién era la joven que acababa de llegar ni el vínculo que existía entre ella y Alejandro.

Por su parte, Gabriel reaccionó de inmediato al reconocer a Bárbara y se ofreció a recibir las llaves para evitar cualquier situación incómoda. El inesperado cruce deja abierta la posibilidad de que la verdad salga a la luz, justo cuando Alejandro y Valentina acababan de reconciliarse.

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