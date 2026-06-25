Valentina Valiente capítulo 80: ¡Dolores persigue a ladrones, cae al suelo y Eucebio va a ayudarla!

Dolores vivió un angustiante momento cuando un ladrón le arrebató sus emolientes mientras trabajaba. Sin pensarlo dos veces, salió detrás del delincuente para intentar recuperar lo que le habían robado, pero la persecución terminó de la peor manera.

En medio de la carrera, Dolores cayó al suelo y el fuerte dolor en su rodilla la dejó completamente inmovilizada, recordando que ya había sido operada de esa lesión. El dolor le impidió volver a ponerse de pie por sus propios medios. Fue entonces cuando Eucebio apareció en el lugar y, al verla tendida en el piso, corrió de inmediato para asistirla.

Con calma, le pidió que no se moviera mientras verificaba cómo se encontraba, preocupado por el estado de su rodilla.

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