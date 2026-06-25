Valentina Valiente capítulo 80: ¡Elsa revela que Wilfredo estuvo preso y deja a Jenny llena de dudas!

Elsa tomó una difícil decisión y compartió con Jenny uno de los secretos más delicados de Wilfredo antes de su boda. Con total reserva, le confesó que su futuro esposo estuvo en prisión cuando era joven, aunque evitó entrar en demasiados detalles sobre lo ocurrido.

Según explicó, todo se originó tras una pelea en la que Wilfredo hirió al hijo de una familia muy influyente, situación que terminó llevándolo a la cárcel. La revelación sorprendió por completo a Jenny, quien no tardó en hacer preguntas y puso en duda que esa fuera toda la historia, convencida de que aún faltan detalles por conocer.

Elsa insistió en que Wilfredo evita hablar del tema porque se trata de un episodio muy doloroso y sensible de su vida, por lo que prefiere respetar su decisión. Además, dejó claro que lo más importante para ella es la confianza que siente hacia Wilfredo y aseguró que ese pasado no cambia lo que piensa de él.

Antes de terminar la conversación, Elsa le pidió a Jenny guardar absoluto silencio y no contarle nada a Rocky ni al resto de la familia.

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