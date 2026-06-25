Valentina Valiente capítulo 80: ¡Jenny encuentra una noticia sobre Wilfredo y Elsa queda en shock al leer “homicidio”!

La curiosidad de Jenny por conocer más sobre el pasado de Wilfredo la llevó a buscar información en internet, pero el resultado fue mucho más impactante de lo que esperaba.

Luego de revisar varias publicaciones, encontró una noticia que llamó de inmediato su atención y decidió mostrársela a Elsa sin perder un segundo. Con evidente preocupación, Jenny fue hasta la habitación de su madre y le pidió que viera el contenido por sí misma.

Al leer el titular, Elsa quedó completamente impactada al encontrarse con la palabra “homicidio”, lo que despertó nuevas dudas sobre el pasado de su prometido. La inesperada revelación llega después de que Wilfredo le confesara que estuvo en prisión durante su juventud, aunque sin brindar mayores detalles sobre lo ocurrido.

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