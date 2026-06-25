Valentina Valiente capítulo 80: ¡Lupe se despide de Edmundo y cierra una historia de 25 años a su lado!
Después de 25 años de trabajo, Lupe finalmente se despidió de la casa de Edmundo en una escena cargada de emoción. La trabajadora decidió dar un paso al costado porque ya no se sentía cómoda viviendo bajo el mismo techo que Frida, situación que terminó por hacer insostenible su permanencia.
Antes de partir, Lupe agradeció a don Edmundo por todos los años compartidos y aseguró que fue un privilegio haber trabajado a su lado durante tanto tiempo. Por su parte, don Edmundo le respondió con profundo cariño y confesó que no sabe qué habría sido de su vida sin el apoyo y la compañía de Lupe y su hijo Bryan.
Entre abrazos y palabras de agradecimiento, la familia prometió volver a encontrarse muy pronto, esta vez para celebrar la inauguración del nuevo departamento de Lupe.
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