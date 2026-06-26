Valentina Valiente capítulo 81: ¡Alejandro miente y presenta a Bárbara como una compañera de universidad!

La reconciliación entre Alejandro y Valentina vuelve a tambalear por una nueva mentira. Luego de encontrarse inesperadamente con Bárbara, Alejandro decidió ocultarle a Valentina quién era realmente la joven y optó por inventar una explicación.

Cuando Valentina preguntó por ella, Alejandro aseguró que se trataba de una compañera de la universidad. Sin sospechar nada, Valentina saludó cordialmente a Bárbara, quien también actuó con total naturalidad antes de retirarse del lugar.

Sin embargo, la versión de Alejandro está muy lejos de la verdad, ya que Bárbara es la mujer con la que pasó una noche y cuya existencia decidió mantener en secreto.

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