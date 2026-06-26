Valentina Valiente capítulo 81: ¡Alejandro se incomoda al enterarse de que Susana hará negocios con Macarena!

La nueva alianza entre Susana y Macarena no fue recibida de la mejor manera por Alejandro. Durante una conversación sobre arte y diseño, Susana comentó que había quedado sorprendida con el talento de Macarena tras conocer sus diseños de ropa.

La madre de Alejandro explicó que incluso cambió la imagen que tenía de la joven y reveló que ambas decidieron unir fuerzas para lanzar una marca de ropa. Lejos de compartir el entusiasmo de Susana, Alejandro mostró una evidente incomodidad al escuchar la noticia, recordando todo lo ocurrido anteriormente con Macarena.

Al notar la expresión de su hijo, Susana le preguntó directamente si le molestaba la decisión, dejando en claro que estaba muy ilusionada con este nuevo proyecto.

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