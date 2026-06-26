Valentina Valiente capítulo 81: ¡Elsa descubre que Wilfredo ocultó que mató a un hombre y queda devastada!

Después de que Jenny encontrara una antigua noticia sobre el pasado de Wilfredo, él decidió contarle toda la verdad a Elsa sobre el hecho que lo llevó a prisión.

Wilfredo confesó que, durante una pelea, golpeó a un hombre que cayó al suelo, se golpeó la cabeza y perdió la vida. Desde entonces, aseguró que juró no volver a recurrir a la violencia y cambiar por completo su vida.

Además, recordó que tras salir de prisión su familia le dio la espalda, por lo que decidió empezar de cero lejos de todos y construir una nueva vida en Lima junto a su hija. Sin embargo, Elsa no pudo ocultar su decepción. Más que el pasado de Wilfredo, le reprochó haberle ocultado un detalle tan importante cuando ella ya le había preguntado directamente qué había sucedido.

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