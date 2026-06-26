Valentina Valiente capítulo 81: ¡Jenny y Bryan discuten por el pasado de Wilfredo y todo termina en una fuerte pelea!

Tras conocer que Wilfredo estuvo en prisión por la muerte de un hombre durante una pelea, Jenny y Bryan protagonizaron una fuerte discusión.

Mientras Jenny defendió a Wilfredo y aseguró que ya pagó por su error, además de convertirse en una persona distinta con el paso de los años, Bryan fue tajante al afirmar que nunca volvería a confiar en alguien capaz de ocultar un hecho tan grave.

La conversación subió rápidamente de tono cuando ambos comenzaron a cuestionar sus formas de pensar. Jenny acusó a Bryan de creer que siempre tiene la razón y de no escucharla cuando intenta expresar lo que siente.

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