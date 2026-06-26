Valentina Valiente capítulo 81: ¡Susana sorprende a Macarena con una propuesta para lanzar juntas una marca de ropa!

Luego de quedar impresionada con los diseños que le mostró Macarena, Susana decidió visitarla para hacerle una propuesta que la dejó sin palabras.

La mamá de Alejandro le confesó que, gracias a sus contactos en el mundo del arte, el diseño y la moda, veía un gran potencial en su trabajo y le planteó asociarse para lanzar una marca de ropa juntas.

Macarena no pudo ocultar su emoción al escuchar que alguien como Susana valoraba tanto su talento. Incluso aseguró que su opinión significaba mucho para ella. Sin pensarlo dos veces, la joven aceptó la propuesta y ambas sellaron el inicio de un nuevo proyecto que promete unir creatividad y experiencia.

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