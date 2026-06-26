Valentina Valiente capítulo 81: ¡Valentina aprovechará la polémica y grabará su videoclip cuanto antes!

Valentina tomó una importante decisión para su futuro artístico. Luego de reflexionar sobre los consejos que recibió, la joven decidió dejar atrás los temores y aprovechar el momento de exposición que vive tras la difusión del video donde aparece en estado de ebriedad.

Convencida de que no puede dejar pasar esta oportunidad, Valentina aceptó la propuesta de Rita para iniciar cuanto antes la producción de su videoclip. Ambas comenzaron a planificar cada detalle y acordaron que el proyecto debía cumplir con las “tres B”: bueno, bonito y barato, sin exceder el presupuesto.

Valentina también dejó en claro que no quiere abusar del apoyo económico de su abuelo, por lo que buscará sacar el máximo provecho con los recursos que tiene. Rita, por su parte, se mostró totalmente emocionada y aseguró que, con la locación que ya tienen, el resultado parecerá una verdadera superproducción.

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