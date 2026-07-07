Valentina Valiente capítulo 88: ¡Valentina encara a Bryan tras descubrir la verdad sobre la prueba de ADN!

La verdad finalmente llega a oídos de Valentina y su reacción está marcada por el dolor y la decepción. Bryan le confiesa que asumirá toda la responsabilidad por haber alterado la prueba de ADN y le promete que pagará por las consecuencias de sus actos, dejando en claro que ella nunca participó en el engaño.

Sin embargo, Valentina rompe en llanto y le responde que eso ya no cambiará nada, pues siente que su vida quedó destruida junto con la de Edmundo tras descubrir que no es su verdadera nieta.

Aunque Bryan insiste en que contará toda la verdad para limpiar su nombre, Valentina está convencida de que nadie creerá en su inocencia y que todos la seguirán viendo como una estafadora.

En medio de su desesperación, la joven le reclama por no haber medido las consecuencias de sus decisiones y por haber construido una felicidad basada en una mentira.

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