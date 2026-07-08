Valentina Valiente capítulo 89: ¡Frida manipula a Susana para destruir el romance de Alejandro y Valentina!
Durante la visita de Susana a la clínica, Frida no perdió la oportunidad de lanzar nuevas acusaciones contra Valentina y tratar de poner fin a su romance con Alejandro.
Conmovida por el difícil momento que atraviesa su amiga, Susana llega para conocer el estado de Edmundo tras la operación. Sin embargo, la conversación toma un rumbo inesperado cuando Frida responsabiliza a Valentina de todo lo ocurrido y cuestiona que Alejandro continúe viéndola.
“¿Cómo puedes aceptar que Alejandro siga viendo a esa chica?”, le reclama Frida. Aunque Susana responde que ya habló con su hijo y que él es un hombre adulto, reconoce que no puede controlar todas sus decisiones.
Lejos de conformarse, Frida intensifica sus ataques y describe a Valentina como una amenaza para la familia. “Esta chica lo puede meter en cosas ilegales. Es una ladrona, es una usurpadora”, afirma, intentando sembrar miedo en Susana.
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