Valentina Valiente capítulo 89: ¡Rita explota de celos tras “supuesta” infidelidad y enfrenta a Rocky!

Rita, con sospechas de infidelidad por parte de Rocky, dejó que sus inseguridades se apoderaran de ella y lo confrontó tras escucharlo decir: “Vivir sin ti, no la hago, lo juro”, palabras que desataron una intensa discusión.

Convencida de que el padre de su hijo le ocultaba algo, Rita lo encaró sin rodeos y le exigió revisar su celular. “¿A qué chica le estás escribiendo eso?”, le reclamó, mientras Rocky intentaba convencerla de que el mensaje iba dirigido a su mecánico.

Sin embargo, Rita no creyó en la explicación y llegó a pensar que el contacto tenía un nombre falso para esconder a otra mujer. Aunque finalmente Rita reconoció que actuó por inseguridad y le pidió perdón, Rocky le dejó claro que no quería tolerar ese tipo de actitudes. Antes de irse a trabajar, la tranquilizó con una promesa: “Yo estoy contigo”.

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