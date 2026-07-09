Valentina Valiente capítulo 90: ¡Jenny se niega a terminar su relación con Bryan!

El escándalo por la alteración de la prueba de ADN también golpea la relación entre Bryan y Jenny. Convencido de que lo mejor es terminar su romance para no arrastrarla a las consecuencias de sus actos, Bryan le propone poner fin a la relación, creyendo que así podrá protegerla.

Sin embargo, la respuesta de Jenny lo sorprende. Indignada, le reclama por tomar una decisión sin preguntarle qué es lo que ella realmente quiere.

La joven le deja claro que no es de las personas que abandonan a quien aman cuando aparecen los problemas y le asegura que, si algún día decide terminar la relación, será porque ella así lo quiera y no porque alguien más tome esa decisión por ella.

Además, Jenny insiste en que las dificultades deben enfrentarlas juntos y le pide a Bryan que deje de intentar alejarla en uno de los momentos más complicados de su vida.

Finalmente, ambos dejan de lado la discusión y se dan abrazo, demostrando que, pese a la adversidad, su relación sigue más fuerte que nunca.

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