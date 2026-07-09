Valentina Valiente capítulo 90: ¡La pulsera de Gracia María lleva a Dionisio a descubrir quién sería realmente Valentina!

La búsqueda de respuestas de Valentina da un giro inesperado durante su visita al antiguo fundo Echegaray.4

Mientras conversa con Dionisio, el extrabajador de la familia, la joven recuerda algunos fragmentos de su infancia, entre ellos un caballo llamado Trueno, un detalle que el hombre reconoce de inmediato.

Valentina le muestra una pulsera que ha conservado desde que era niña y le pregunta si perteneció a Gracia María, ya que nunca entendió por qué terminó en sus manos.

Al verla, Dionisio queda completamente sorprendido. Tras unos segundos de silencio, asegura haber entendido cómo llegó ese objeto hasta ella.

Convencido de que acaba de descubrir una pieza clave del rompecabezas, el hombre le dice a Valentina que cree saber quién es realmente.

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