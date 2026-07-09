Valentina Valiente capítulo 90: ¡Ximena le advierte a Rodrigo que no se meta con Frida!

Una conversación entre Ximena y Rodrigo toma un rumbo inesperado cuando él comienza a hacer preguntas sobre Frida y su matrimonio con Edmundo.

Todo ocurre mientras ambos comentan las consecuencias que enfrentará Bryan tras haber alterado la prueba de ADN. En ese momento, Rodrigo cambia de tema y muestra curiosidad por la diferencia de edad entre Frida y Edmundo.

Las preguntas no pasan desapercibidas para Ximena, quien rápidamente le advierte a su tío que ni siquiera piense en intentar acercarse a Frida, recordándole que se trata de una mujer casada y muy importante para su familia.

Durante la conversación, Ximena también revela parte del difícil pasado de Frida, recordando que su exesposo las abandonó y dejó a su familia atravesando momentos muy complicados, una situación que incluso afectó profundamente a Macarena.

Además, menciona que el exmarido de Frida huyó tras verse involucrado en un escándalo por estafas, dejando una huella que, según ella, todavía sigue marcando la vida de Macarena.

Aunque Rodrigo asegura que solo siente curiosidad, el intercambio deja abierta la incógnita sobre cuáles son sus verdaderas intenciones con Frida.

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