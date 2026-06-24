Valentina Valiente: Encuesta del REACT, miércoles 24 de junio

En nuestra telenovela familiar “Valentina Valiente”, ha llegado la hora de saber qué es lo que piensan los televidentes. A continuación, te presentamos la encuesta del miércoles 24 de junio. Escoge una respuesta y da click en ella para participar. Recuerda que solo puedes votar UNA vez. Gracias por participar en la encuesta. ¡Tu opinión es MUY valiosa!

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Valentina Valiente”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Valentina Valiente” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES!