¡Casting de Yo Soy 2026! Este sábado 01 y domingo 02 de agosto en Latina

Yo Soy 2026 invitó a todos los imitadores a demostrar sus habilidades este sábado 1 y domingo 2 de agosto, desde las 8:00 a. m., en las instalaciones de Latina Televisión.

A través de un divertido video promocional, Franco Cabrera, Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Alicia Mercado animan a los participantes a presentarse con su mejor imitación. Incluso, aprovecharon para mencionar algunos de los artistas que les gustaría ver en esta nueva temporada, como Céline Dion, Camila Cabello, Rawayana o grandes exponentes de la música tropical.

Además, el esperado regreso de Yo Soy ya tiene fecha de estreno: este 8 de agosto a las 9 p.m. Con un exigente jurado y una nueva generación de talentos, el programa volverá a buscar a las mejores imitaciones del país y a sorprender al público con grandes presentaciones desde el primer día.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.