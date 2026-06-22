¡Comienza un CASTING SECRETO de YO SOY 2026!
Una nueva temporada de Yo Soy ya comienza a tomar forma y, para encontrar a sus próximos participantes, se abrió un casting secreto impulsado por Ricardo Morán. Para participar, solo deben grabar un video imitando a su cantante favorito y enviarlo al WhatsApp: 964 598 998.
Muy pronto, algunos de ellos podrían convertirse en parte de Yo Soy 2026 y subir al escenario más importante de la imitación en el país.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.