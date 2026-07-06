¡Comienzan los castings de la nueva temporada de Yo Soy 2026!

En Latina estamos listos para descubrir al próximo gran imitador del Perú. Por eso, este sábado 11 de julio, desde las 8:00 a. m., abrimos los castings de la nueva temporada de Yo Soy en nuestra sede de la av. San Felipe 968, Jesús María.

Si sueñas con subir a nuestro escenario, ven caracterizado como tu artista favorito y sorpréndenos con tu mejor imitación. Para más información, escríbenos al 964 598 998. Nosotros ponemos el escenario; tú, el talento. ¡Te esperamos para ser parte de Yo Soy 2026!

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.