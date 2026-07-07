Partidos de hoy, martes 7 de julio: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, martes 7 de julio. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, MARTES 7 DE JULIO
- Copa del Mundo
11:00 a.m. | Argentina vs Egipto – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
3:00 p.m. | Suiza vs Colombia – DSports, América, DGO, Paramount+, DAZN, América tvGO