Yo Soy Castings 2026: ¡Arquitecta de Huancayo dejó su carrera en pausa para cumplir su sueño como Mon Laferte!

Rosario Lapa llegó a los castings de Yo Soy 2026 desde Huancayo con una historia marcada por su pasión por la música y una carrera profesional que, durante años, tuvo que priorizar. La participante estudió Arquitectura, pero desde pequeña soñaba con cantar. Sus padres le pedían que primero terminara la universidad y, una vez que lo consiguió, decidió comenzar su formación musical con su propio dinero.

Rosario contó que incluso llegó a estudiar canto a escondidas y que desde hace aproximadamente dos años viene trabajando en la imitación de Mon Laferte, artista a la que admira especialmente por su capacidad interpretativa. Además, anteriormente realizaba tributos, aunque reconoció que todavía no había perfeccionado completamente su propuesta.

Durante su presentación, el jurado destacó que Rosario tiene un timbre muy cercano al de Mon Laferte y una interpretación cargada de emoción. Sin embargo, también identificaron dificultades técnicas en los momentos de mayor exigencia vocal: perdió potencia en los agudos, tuvo problemas para sostener algunas notas y necesitaba fortalecer su proyección.

Ante estas observaciones, le recomendaron trabajar con una coach vocal y desarrollar mayor potencia en las notas altas, especialmente porque Mon Laferte aumenta su intensidad en esos momentos. Rosario recibió así el reto de seguir perfeccionando su técnica y profundizar en su personaje.

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