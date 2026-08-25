Yo Soy Castings 2026: ¡Cantante y profesor de canto de Chiclayo, radicado en Lima, apuesta por Frankie Ruiz!

Robinson Pérez llegó a los castings de Yo Soy 2026 con una trayectoria musical que ya desarrolla profesionalmente. Aunque nació en Chiclayo, lleva tres años radicando en Lima, ciudad a la que tuvo que adaptarse cuando decidió establecerse allí.

Actualmente, Robinson trabaja como profesor de canto y también se desempeña como cantante profesional, realizando presentaciones. Su especialidad está vinculada a la música tropical y, para esta audición, decidió asumir el reto de interpretar a uno de los grandes referentes de la salsa: Frankie Ruiz.

Durante su presentación, el participante recibió elogios por su capacidad vocal, aunque el jurado le pidió dejar de lado sus propios arreglos y acercarse con mayor precisión a la forma de interpretar del artista. También señalaron que, pese a cantar bien, todavía existía una distancia entre su timbre y el de Frankie Ruiz.

Robinson aceptó el reto de trabajar específicamente en ese aspecto y recibió recomendaciones para identificar qué elementos de su voz debía mantener y cuáles debía corregir para conseguir una caracterización más cercana al salsero.

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