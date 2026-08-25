Yo Soy Castings 2026: ¡Desde Huancayo, regresa como Shakira tras trabajar su baile y expresión!

Sussy Lopez regresó a los castings de Yo Soy 2026 desde Huancayo para continuar trabajando en su imitación de Shakira, un personaje que ya le ha generado reconocimiento fuera del programa. La participante contó que, después de su anterior experiencia, en su ciudad comenzaron a llamarla por el nombre de la artista y que incluso en los eventos a los que asiste le piden interpretar sus canciones.

Consciente de que todavía tenía aspectos por mejorar, Sussy analizó su presentación anterior y decidió enfocarse especialmente en la expresión corporal y el baile, además de trabajar para controlar los nervios que la habían acompañado en aquella oportunidad.

En esta nueva audición, el jurado notó cambios en su propuesta y destacó que ahora buscaba comunicar mejor lo que transmitía la canción. También resaltaron nuevos gestos, miradas y movimientos que acercaban su interpretación al personaje.

Sin embargo, todavía recibió algunas recomendaciones para seguir perfeccionándose. Entre ellas, trabajar técnicamente la afinación, revisando nota por nota para conseguir mayor precisión vocal, y continuar profundizando en la personalidad y la interpretación de Shakira.

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