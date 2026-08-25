Yo Soy Castings 2026: ¡Docente de Huancayo descubrió el canto tras animar eventos y apuesta por Leo Dan!

Edgar Rodríguez llegó a los castings de Yo Soy 2026 desde Huancayo con una historia que comenzó lejos de los grandes escenarios. El participante es docente de profesión, pero descubrió su pasión por el canto cuando se dedicaba a animar celebraciones en Lima, como promociones, eventos por el Día de la Madre y el Día del Maestro.

Fue precisamente durante una de esas presentaciones que el dueño de una peña lo escuchó y lo invitó a quedarse como animador. Desde entonces, el micrófono se convirtió en parte importante de su vida y comenzó a desarrollar su faceta musical. Para esta oportunidad, Edgar decidió interpretar a Leo Dan, personaje con el que incluso llamó la atención por su parecido físico antes de comenzar a cantar.

Durante su audición, el jurado destacó inicialmente su parecido y encontró momentos en los que su timbre se acercaba al del reconocido cantante. Sin embargo, también señaló dificultades para mantenerse dentro del ritmo de la pista y recomendó continuar trabajando la propuesta antes de volver a presentarse.

Aunque recibió comentarios positivos sobre algunos momentos de su interpretación, Edgar fue invitado a seguir preparándose y perfeccionar su imitación para conseguir una presentación más sólida.

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