Yo Soy Castings 2026: ¡Ganadora de Yo Soy Kids regresa para imitar a Isabel Pantoja!

Paulina Villalobos, ganadora de Yo Soy Kids, regresó al escenario de Yo Soy con un reto: interpretar a la reconocida cantante española Isabel Pantoja. A sus 18 años, la joven artista decidió asumir nuevamente el desafío de la imitación, esta vez con un personaje que le exige una interpretación mucho más madura.

Durante su presentación, Paulina dejó en evidencia el trabajo que ha realizado desde su paso por el programa. Su interpretación destacó por los detalles vocales, las inflexiones y la manera de transmitir la canción, elementos que fueron reconocidos por el jurado.

Sin embargo, uno de los principales aspectos que se puso sobre la mesa fue la diferencia entre la edad de Paulina y la madurez que requiere interpretar a Isabel Pantoja. El jurado señaló que esta canción necesita ser interpretada con mayor peso emocional y desde una perspectiva más adulta.

Paulina, quien ya conoce la exigencia de Yo Soy y fue parte del equipo de Ricardo Morán en su anterior participación, tiene ahora el desafío de seguir trabajando la interpretación para acercarse cada vez más a la esencia de la artista española.

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