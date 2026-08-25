Yo Soy Castings 2026: ¡Ingeniera ambiental de El Agustino debuta como Marina Yafac!

Lucy Benites llegó por primera vez a los castings de Yo Soy 2026 desde El Agustino, pero su vínculo con la música nació en casa, donde cuenta con el respaldo de sus padres. De hecho, fue su papá quien más la animó a presentarse en el programa, mientras que su mamá ayudó a preparar el vestuario para la audición.

Fuera de los escenarios, Lucy es ingeniera ambiental y trabaja en proyectos de construcción y mantenimiento.

Para esta oportunidad, decidió dejar de lado su profesión y asumir el reto de interpretar a Marina Yafac, reconocida cantante de cumbia. La participante contó que eligió a la artista porque ambas tienen un punto en común: comenzaron cantando rancheras antes de acercarse a otros géneros.

Su presentación consiguió acercarse al timbre de la cantante, aunque el jurado le recomendó trabajar principalmente el baile y la conexión entre sus movimientos y el ritmo de la canción. También le pidieron ganar mayor seguridad sobre el escenario y creerse más el personaje.

A pesar de las observaciones, Lucy consiguió el sí del jurado y avanzó a la siguiente ronda en su primera experiencia en los castings.

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