Yo Soy Castings 2026: ¡Trabaja en una agencia de aduanas y llega por primera vez para interpretar a Ed Sheeran!

Ken Chu llegó por primera vez a los castings de Yo Soy 2026 para demostrar una faceta que ha cultivado desde niño. Aunque trabaja en una agencia de aduanas en el área de facturación, su verdadera pasión por la música comenzó cuando tenía apenas 8 o 10 años.

El participante contó que nunca ha llevado clases de canto, pero decidió asumir el reto de interpretar a Ed Sheeran, artista al que buscó acercarse desde su propia experiencia musical.

Durante su audición, Ken llamó la atención por su timbre de voz y afinación, especialmente considerando que no cuenta con formación vocal. El jurado destacó su buen oído y la capacidad que tiene para reproducir inflexiones, adornos y otros detalles característicos del cantante británico.

Sin embargo, también recibió algunas observaciones sobre la caracterización física y las diferencias en los registros graves de su voz. Para el jurado, el talento vocal está presente y podría desarrollarse todavía más si Ken decide incorporar una preparación técnica.

Además, los jueces destacaron que, pese a tener poca experiencia presentándose en vivo, mostró condiciones para desenvolverse sobre el escenario.

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